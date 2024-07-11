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Американцы рассказали, кого хотели бы видеть в качестве замены Байдена

YouGov: 70% американцев хотят видеть Камалу Харрис в качестве замены Байдена

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David J. Phillip/AP

Большинство опрошенных американцев хотели бы видеть в качестве замены Джо Байдена в президентской гонке действующего вице-президента США Камалу Харрис. Это следует из опроса, проведенного YouGov и журнала The Economist.

Согласно исследованию, 73% респондентов одобрили замену действующего президента США Камалой Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. В то же время только 37% опрошенных американцев положительно относятся к вице-президенту.

Также, согласно опросу, положительное мнение о Джо Байдене имеют 37% участников исследования, в то время как о Дональде Трампе так думает 41%.

Отвечая на вопрос о том, кто победит на выборах в случае участия Байдена и Трампа, 48% американцев посчитали, что Белый дом займет Дональд Трамп.

До этого Fox News писал, что поведение президента США Джо Байдена напоминает поведение героя повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», где в одном персонаже скрываются личности доброго и общительного человека и погрязшего в пороках негодяя, которые не знают о существовании друг друга.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

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