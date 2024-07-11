Песков описал планы России по изменению ядерной доктрины

Российские специалисты ведут активные обсуждения по поводу внесения конкретных изменений в ядерную доктрину страны из-за провокационных действий стран – членов НАТО в отношении Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии [между специалистами] действительно имеют место», — отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли изменение доктрины страны.

При этом Песков выразил уверенность, что подобные действия необходимы, так как Россия имеет дело с «очень мощным альянсом» государств, которые входят в НАТО.

«Они проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого», — заключил представитель Кремля.

6 июля вышло интервью замглавы МИД России Сергея Рябкова журналу «Международная жизнь». В нем дипломат допустил, что конкретизация ядерной составляющей военной доктрины при эскалации произойдет оперативно, нужно будет внести лишь «концептуальные дополнения и корректировки».

Ранее в НАТО высказались о том, будут ли пересматривать ядерную доктрину.