В Китае раскритиковали США за притязания на роль «мирового полицейского»

США претендуют на роль «мирового полицейского», однако лишь нагнетают мировую напряженность и провоцируют конфликты в разных частях света. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты прикидываются посланниками мира, защитниками прав человека и «мировым полицейским», но на самом деле лишь провоцируют хаос, разжигают войны и создают конфронтации.

Линь Цзянь подчеркнул, что мировое сообщество прекрасно видит, кто стал инициатором конфликта на Украине и является его движущей силой. Вашингтону необходимо задуматься о коренных причинах кризиса и найти из него выход, а не поддерживать одну из сторон противостояния, указали в МИД КНР.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса. Поэтому ее следует прекратить.

Кроме того, в итоговой декларации, которая была принята на саммите НАТО в Вашингтоне, Североатлантический альянс призвал все страны мира не оказывать из-за конфликта на Украине никакой военной помощи России.

Ранее на Западе оценили реакцию Китая на декларацию НАТО.