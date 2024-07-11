В Кремле объяснили желание НАТО принять Украину в альянс

Планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что альянс преследует одну из главных своих целей — подавление России, нанесение Москве стратегического поражения.

«Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО», — заявил он.

На итоговой декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Миссия будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

В документе подчеркивается, что NSATU не сделает НАТО стороной конфликта — она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с альянсом.

Совместная декларация участников саммита Североатлантического альянса также содержит пункт о будущем Украины в блоке.

Ранее НАТО пообещало Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс.