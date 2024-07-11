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В ЕС рассказали о высоком уровне антисемитизма в Европе

Опрос FRA: большинство евреев в ЕС скрывают идентичность из-за антисемитизма

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Virginia Mayo/AP

Подавляющее большинство жителей ЕС, которые имеют еврейское происхождение, вынуждены скрывать свою идентичность, поскольку в Евросоюзе сохраняется антисемитизм. Об этом свидетельствуют данные Агентства ЕС по основным правам человека (FRA).

«Евреи в Европе по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем антисемитизма… Антисемитизм сохраняется в ЕС, затрагивая евреев как в сети, так и в реальной жизни. Опасения по поводу безопасности и частые случаи преследования заставляют многих скрывать свою еврейскую идентичность», — говорится в результатах исследования.

В релизе отмечается, что 76% жителей ЕС, имеющих еврейское происхождение, «скрывают свою еврейскую идентичность», поскольку «не чувствуют себя в безопасности».

При этом 80% респондентов сочли, что за последние пять лет, предшествовавших опросу, в их стране вырос уровень антисемитизма.

Подчеркивается, что большинство респондентов продолжают беспокоиться о своей собственной безопасности (53% опрошенных) и безопасности своей семьи (60%). Исследования агентства на протяжении многих лет показывают, что антисемитизм в ЕС «имеет тенденцию к росту в периоды напряженности на Ближнем Востоке».

Опрос охватывал Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Испанию и Швецию. Исследование проводилось с января по июнь 2023 года среди почти 8 тысяч жителей ЕС с еврейскими корнями.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о евреях, причастных к коррупции в республике, являются неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими.

Ранее в ФРГ обязали претендентов на гражданство признавать право Израиля на существование.

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