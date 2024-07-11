В Германии высказались о будущем американских ракет в ФРГ в случае прихода Трампа

Германия выражает надежду, что Соединенные Штаты будут придерживаться соглашения о размещении в ФРГ дальнобойного оружия в случае прихода к власти в США экс-главы государства Дональда Трампа после выборов. Об этом в беседе с радиостанцией Deutschlandrundfunk заявил глава минобороны Германии Борис Писториус.

«Я не могу представить, чтобы какой-либо другой президент отказался от этого», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Решение США разместить дальнобойное оружие на территории Германии одновременно является поручением для ФРГ и других стран Евросоюза самостоятельно вкладывать средства в разработку и закупку этот вида вооружений.

До этого Писториус отмечал, что дальнобойные ракетные системы Соединенных Штатов будут размещены в ФРГ на ротационной основе.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и пока разрабатываемых гиперзвуковых ракетах.

Ранее посол России назвал угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.