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В Венгрии рассказали о «шансе на мир» между Россией и Украиной

Сийярто: шанс на мир между Россией и Украиной возможен при победе Трампа

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США «шансом на мир» между Россией и Украиной. Его слова приводит Reuters.

Как заявил Сийярто, на конфликтующие стороны должно произойти «очень сильное внешнее воздействие», чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

«У кого есть шанс на это в предстоящий период? Это только президент Трамп, если его изберут. Мы видим шанс на мир, если победит президент Трамп. Мы видим шанс на хорошие отношения между Венгрией и США, если победит президент Трамп», — заявил он.

До этого Петер Сийярто заявил, что продолжение нынешней стратегии НАТО и Евросоюза в отношении Украины приведет к эскалации конфликта и уничтожению этой страны. По словам Сийярто, политика западных стран в отношении конфликта России и Украины «не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается».

Ранее в ЕС захотели провести встречу ради обсуждения «нарушений» Венгрии.

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