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В Британии призвали с осторожностью помогать Украине, чтобы избежать ответа России

Министр Джарвис: Лондону нужно осторожно помогать ВСУ, чтобы избежать ответа РФ

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Frank Augstein/AP

Государственный министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондону следует «действовать невероятно осторожно» в вопросе поддержки Украины, чтобы избежать ответа со стороны России. Его слова приводит телеканал Sky News.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине является «чрезвычайно важной проблемой безопасности» и Великобритания заинтересована в поддержке Киева.

«Конечно, мы должны быть готовы к этому, и, конечно, мы должны быть невероятно осторожны», — заявил Джарвис, отвечая на вопрос о возможном ответе России на действия Британии.

Ранее Daily Mail писала, что Россия послала предупреждение новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России.

10 июля газета Financial Times сообщила, что новое британское правительство под председательством Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории РФ. По данным издания, премьер заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать полученное оружие «в этих оборонительных целях».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Британии о разрешении бить по России ракетами.

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