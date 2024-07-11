В ЕС захотели провести встречу ради обсуждения «нарушений» Венгрии

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут провести встречу для обсуждения «нарушений правил» со стороны Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана из-за визита в Москву и встречу с Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Было предложено созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвященную исключительно нарушениям со стороны Венгрии», — следует из текста.

По информации собеседников FT, на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран Евросоюза обсуждали возможность написания совместного письма Виктору Орбану с возмущением его действиями и требованием прекратить «несанкционированные» внешнеполитические акции.

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее Politico узнало об угрозах Венгрии со стороны ЕС после визита Орбана в РФ.