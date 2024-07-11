Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС захотели провести встречу ради обсуждения «нарушений» Венгрии

FT: в ЕС могут провести спецвстречу для обсуждения нарушений со стороны Венгрии

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут провести встречу для обсуждения «нарушений правил» со стороны Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана из-за визита в Москву и встречу с Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Было предложено созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвященную исключительно нарушениям со стороны Венгрии», — следует из текста.

По информации собеседников FT, на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран Евросоюза обсуждали возможность написания совместного письма Виктору Орбану с возмущением его действиями и требованием прекратить «несанкционированные» внешнеполитические акции.

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее Politico узнало об угрозах Венгрии со стороны ЕС после визита Орбана в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами