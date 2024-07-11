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Зеленский выдвинул новое требование Байдену

NZZ: Зеленский потребовал от Байдена снять запреты на удары по России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием», — цитирует издание Зеленского.

Президент Украины отметил, что страна ждет этого шага. Исходя из статьи, Зеленский выдвинул это требование, потому что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.

До этого в Раде заявили об ужасающем состоянии систем ПВО, которые Запад передал ВСУ. Там пожаловалась на неисправность большей части иностранных образцов ПВО. А для ремонта неисправной техники украинским военным приходится снимать детали с других исправных образцов.

Ранее СВР рассекретила донесение о поисках властями США альтернативы Зеленскому.

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