Медведев пригрозил НАТО исчезновением

Россия должна сделать все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал итоговую декларацию саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. В документе говорится, что Запад продолжит поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

По мнению Медведева, в данном случае вывод очевиден — Россия должна сделать все, чтобы путь Украины в НАТО «завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО, а лучше и того, и другого».

9–11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую Россия якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.

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