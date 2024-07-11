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Рябков предупредил, что размещение ракет США в ФРГ не повторит опыт Холодной войны

МИД: размещение ракет США в ФРГ не запустит диалог по контролю над вооружениями

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что планы Соединенных Штатов по размещению дальнобойных ракет в ФРГ вряд ли повторят опыт времен Холодной войны по запуску переговоров в сфере по контролю за вооружениями. Его слова приводит ТАСС.

«Мне трудно судить, на что рассчитывают США и Федеративная Республика Германия в данном случае как две стороны этой договоренности, непосредственно ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что в сравнении с Холодной войной сегодня «ситуация радикально поменялась».

До этого Рябков заявил, что размещение американских дальнобойных ракет в Германии ставит под угрозу безопасность России, и она ответит на это в военном ключе. По мнению Рябкова, решение о размещении ракет — это, прежде всего, элемент запугивания РФ и очередное звено в цепочке эскалации. Он также добавил, что действия Штатов не приведут к активизации переговоров по контролю над вооружениями.

Ранее посол России назвал угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.

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