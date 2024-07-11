В поездке Орбана в Россию увидели нарушение договоров ЕС

Юридическая служба Европейского союза сообщила странам – членам блока, что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным нарушили договоры ЕС, которые запрещают любые «меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей» союза. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, венгерский премьер также нарушил юридическое положение, которое призывает всех членов Евросоюза придерживаться внешнеполитической деятельности «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее Politico узнало об угрозах Венгрии со стороны ЕС после визита Орбана в РФ.