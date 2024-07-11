Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе оценили реакцию Китая на декларацию НАТО

Sky News: Китай гневно отреагировал на итоговую декларацию НАТО

close
100%
Tyrone Siu/Reuters

Китай гневно отреагировал на проект коммюнике, разрабатываемый на саммите НАТО в Вашингтоне, где Пекин называется «решающим фактором» для продолжения Россией боевых действий на Украине, и говорится об угрозах со стороны КНР для безопасности Европы. Об этом пишет Sky News.

«Эти заявления сегодня утром вызвали гневную реакцию Китая. Представитель миссии Китая в Европейском союзе заявил, что декларация саммита НАТО в Вашингтоне полна «воинственной риторики», а ее содержание, связанное с Китаем, содержит провокации, «ложь, подстрекательство и клевету», — говорится в тексте.

До этого китайское посольство в США высказалось о роли КНР в украинском конфликте. В комментарии дипведомства говорится, что Китай не является инициатором или соучастником кризиса на Украине. Отмечается также, что Пекин привержен содействию переговорам во благо установления мира. КНР не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Ранее Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами