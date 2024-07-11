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Спикер Джонсон раскрыл, что лидеры НАТО думают о состоянии Байдена

Спикер Джонсон: лидеры НАТО в частном порядке беспокоятся о состоянии Байдена

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Nathan Howard/Reuters

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что лидеры стран НАТО, с которыми он встречался на мероприятиях саммита Североатлантического альянса, в частном порядке выражали беспокойство состоянием здоровья Джо Байдена и его способностью руководить государством. Его слова приводит Fox News.

«Все эти лидеры НАТО находятся здесь, на Капитолийском холме, как вы знаете. Эти иностранные лидеры приезжают, премьер-министры, главы государств, и они говорят в частном порядке, что они глубоко обеспокоены [состоянием Байдена]», — заявил Джонсон.

По его словам, «слабая Америка плоха для всего мира». Спикер считает, что Демократическая партия в замешательстве и не знает, что делать, поскольку у нее нет плана Б.

До этого Fox News со ссылкой на экспертов сообщал, что текущая неделя будет иметь решающее значение для Джо Байдена, которому нужно доказать, что он достоин быть кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что помощники Байдена больше года скрывали его реальное состояние.

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