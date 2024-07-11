Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны

Китай не хочет, чтобы НАТО становилось орудием гегемонии для отдельных стран, и просит альянс отказаться от менталитета холодной войны. Соответствующее заявление появилось на сайте представительства КНР при Евросоюзе.

«Мы призываем НАТО не сбиться с пути и придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации... и не становиться инструментом гегемонии некоторых крупных держав», — говорится в обращении.

Дипломаты отметили, что Китай поступает за мирное глобальное развитие и защиту международного порядка, и потребовали от НАТО перестать говорить о «китайской угрозе», разжигать конфликты, а вместо этого принять меры для обеспечения стабильности в мире.

До этого китайское посольство в США высказалось о роли КНР в украинском конфликте. В комментарии дипведомства говорится, что Китай не является инициатором или соучастником кризиса на Украине. Отмечается также, что Пекин привержен содействию переговорам во благо установления мира. КНР не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Ранее в Китае выступили против упоминания КНР как угрозы в документах НАТО.