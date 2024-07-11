США ищут альтернативу действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме Службы внешней разведки (СВР) России, обнародованной в журнале «Разведчик».

По данным СВР, на Западе крайне обеспокоены настроением общественности на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе отмечают, что среди украинцев растет недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к властям, тем более что легитимность Зеленского после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года полностью утрачивается.

Резидент СВР в Киеве рассказал, что США и ЕС хотят, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования конфликта, приносящие огромные доходы как властям Украины, так и западным производителям вооружений. В связи с этим Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине до нужного времени проявлять сдержанность.

В то же время США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Соответствующие контакты установлены с лидером партий «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, также негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

По словам резидента, эти лица могут понадобиться в случае резкого ухудшения ситуации на поле боя и возникновения необходимости срочной смены лидера.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.