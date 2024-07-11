Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская разведка узнала о планах США по замене Зеленского

Служба внешней разведки России узнала о поисках США альтернативы Зеленскому

close
100%
Edgar Su/Reuters

США ищут альтернативу действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме Службы внешней разведки (СВР) России, обнародованной в журнале «Разведчик».

По данным СВР, на Западе крайне обеспокоены настроением общественности на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе отмечают, что среди украинцев растет недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к властям, тем более что легитимность Зеленского после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года полностью утрачивается.

Резидент СВР в Киеве рассказал, что США и ЕС хотят, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования конфликта, приносящие огромные доходы как властям Украины, так и западным производителям вооружений. В связи с этим Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине до нужного времени проявлять сдержанность.

В то же время США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Соответствующие контакты установлены с лидером партий «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, также негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

По словам резидента, эти лица могут понадобиться в случае резкого ухудшения ситуации на поле боя и возникновения необходимости срочной смены лидера.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами