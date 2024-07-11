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ABC News назвал Зеленского на саммите НАТО «подружкой невесты»

ABC News: на саммите НАТО Зеленский оказался просящей «подружкой невесты»

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Kevin Mohatt/Reuters

Мир не должен ждать выборов президента в США, чтобы принять меры для противостояния президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО с целью добиться большей поддержки со стороны Вашингтона, его слова приводит ABC News.

Канал назвал Зеленского просящей «подружкой невесты».

«Зеленский... который был вынужден еще в прошлом году просить американских законодателей о помощи, снова оказался в американской столице в качестве подружки невесты», — пишет СМИ.

Журналисты отметили, что такой статус президент Украины получил благодаря постоянным просьбам о помощи. Зеленский просит поддержки у Соединенных Штатов в различных отраслях, таких как принятие закона о дополнительной помощи, выделение средств Украине, поставки оружия и т.д.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую Россия якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать помощь России.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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