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В США заявили о «нулевом интересе» НАТО к дипломатическому решению украинского конфликта

Сакс: НАТО не проявило интереса к дипломатическому решению конфликта на Украине

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Thomas Peter/Reuters

В итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне демонстрируется нулевой интерес к поиску дипломатического пути решения конфликта на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, вместо этого документ подчеркивает «необратимость курса на вступление Украины в альянс», чего никогда не случится из-за противодействия России. По мнению Сакса, эта позиция лишь «безрассудно и без необходимости продлевает нынешнюю войну».

Эксперт назвал декларацию «резким неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США». Он также напомнил, что хотя НАТО и называет себя оборонительным альянсом, в реальности это не так: НАТО неоднократно учувствовало «в наступательных операциях по смене режимов, в том числе в Афганистане, Ираке, Сербии, Ливии, на Украине и в других странах».

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее Китай посоветовал НАТО прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества о конфликте на Украине.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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