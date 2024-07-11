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В США заявили, что растущий интерес к БРИКС должен стать тревожным сигналом для США

Newsweek: встреча БРИКС в РФ говорит о росте недовольства политикой США в мире

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Росконгресс

Прошедшая в России в июне встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире. Такое мнение высказал аналитик внешней политики и обозреватель, освещающий внешнюю политику США на Ближнем Востоке и геополитику, Адам Галлахер в статье для американского журнала Newsweek.

«Как и саммиты G7 и Украины, встреча БРИКС не привела к разоблачительным политическим инициативам. Однако она показала, что все больше стран недовольны политикой США, ищут альтернативы лидерству Вашингтона и хотят стать частью тенденции дедолларизации», — пишет Галлахер.

На этом саммите главные дипломаты стран БРИКС и глобального Юга говорили о необходимости создания новых архитектур безопасности, управления и финансов, чтобы заменить нынешние системы под руководством США. В материале отмечается, что объединение выдвигает на первый план проблемы и недовольства стран глобального Юга, что редко случается на международных форумах под руководством Запада.

Недовольство политикой Запада фактически объединяет членов БРИКС и страны глобального Юга, считает он.

Одним из способов, которым группа подрывает доминирование доллара, является поощрение «расширенного использования местных валют в торговле и финансовых транзакциях между» странами объединения. Их усилия по подрыву доллара будут иметь серьезные последствия для США и ее экономики, особенно в эту инфляционную эпоху, уверен журналист.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены стремлением Таиланда и Малайзии в БРИКС.

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