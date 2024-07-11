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Китай посоветовал НАТО прислушаться к «справедливым суждениям международного сообщества»

Китай призвал НАТО оценить свои действия во время украинского конфликта

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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Китай призвал НАТО задуматься о собственных действиях во время украинского конфликта вместо того, чтобы обвинять других. Об этом со ссылкой на заявление миссии КНР при Евросоюзе сообщает РИА Новости.

Китайские дипломаты посоветовали странам НАТО «внимательно прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества» и «глубоко задуматься о своих действиях» в украинском конфликте.

Кроме того, Китай обратил внимание НАТО на необходимость «предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы вместо того, чтобы перекладывать вину на других».

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса. Поэтому ее следует прекратить.

Кроме того, в итоговой декларации, которая была принята на саммите НАТО в Вашингтоне, Североатлантический альянс призвал все страны мира не оказывать из-за конфликта на Украине никакой военной помощи России.

Ранее китайское посольство в США заявило, что КНР не принимает участия в конфликте на Украине.

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