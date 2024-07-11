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Правительство готовится отдать регионам госактивы ради их работы

В России запланировали отдать регионам и муниципалитетам госактивы

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Depositphotos

Правительство все чаще смотрит на государственные активы как инструменты для формирования новой экономической политики, а не только как источник доходов от приватизации. Это привело к изменениям в отраслевом регулировании, включая отказ от концепции управления государственным имуществом, которая была принята в конце 1990-х годов, пишет «Коммерсантъ».

По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина Росимущество разрабатывает новый документ с фокусом на передачу федеральных активов регионам и муниципалитетам в обмен на их интеграцию в производственные цепочки для стимулирования экономической активности.

По указанию Хуснуллина Минфин и Росимущество перенастраивают имущественную политику государства на управление активами, а не на их приватизацию.

Проект постановления правительства, подготовленный Минфином по поручению вице-премьера, направлен на отмену устаревшей концепции управления государственным имуществом, которая ограничивает эффективное распоряжение госактивами.

Росимущество в настоящее время работает над новым документом, который расширит возможности передачи федеральных активов регионам, муниципалитетам и некоммерческим организациям для их эффективного использования в рамках региональных инвестиционных программ и привлечения потенциальных инвесторов для приватизации или для реализации проектов новых собственников.

Ранее стало известно, сколько бюджет России получил от приватизации за полгода.

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