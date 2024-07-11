Эрдоган вновь призвал искать пути урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости поиска путей прекращения конфликтов на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Тема была затронута во время переговоров с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам Эрдогана, «необходимо наращивать позитивные усилия для прекращения конфликтов на Украине и в Палестине». Он также отметил, что работа над этим «будет полезна для всех стран».

6 июля сообщалось, что Турция считает необходимым создание «платформы мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Турция с начала конфликта предлагает свои услуги по посредничеству в урегулировании ситуации на Украине. В 2022 году Россия и Украина были близки к заключению Стамбульского мирного договора — однако по совету экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона Киев принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от мира с Россией. Об этом впервые заявил глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее в Кремле исключили Эрдогана из списка посредников по Украине.