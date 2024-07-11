Лидеры стран НАТО не уверены, что Байдену под силу быть президентом США

Состояние здоровья президента США Джо Байдена весьма беспокоит участников саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом в интервью каналу MSNBC рассказал президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер.

Бреммер пояснил, что слышал от участников саммита мнения о том, что Байден не сможет эффективно вести избирательную кампанию еще четыре месяца, и на этом фоне «что уж и говорить про работу президентом еще четыре года».

По его словам, из общения с лидерами стран — участниц саммита он сделал вывод, что они не считают реальными шансы Байдена на переизбрание из-за снижения его когнитивных способностей.

Проблема особенно актуальна потому, что Соединенные Штаты традиционно играют в НАТО важнейшую роль, а соперник Байдена Дональд Трамп выступает за ограничение роли США в альянсе.

11 июля сообщалось, что кампания Байдена столкнулась с сокращением финансирования после провальных дебатов с Трампом. Источники телеканала NBC пояснили, что поступление средств рухнуло вдвое, причем как со стороны крупных спонсоров, так и простых американцев.

Ранее саммит НАТО назвали решающим моментом для Байдена.