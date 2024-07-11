Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия не соглашается на ультиматумы и не планирует принимать участие в предстоящем саммите по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — отметил он, добавив, что «даже думают пригласить Россию».

Место проведения пока не определено, однако география не играет ключевой роли, указал дипломат. По его словам, гораздо важнее содержание, «которое ясно всем».

Он отметил, что в России слышат «прежнюю риторику в бесполезной попытке протолкнуть абсолютно тупиковую и ультимативную «формулу Зеленского», а также видят «усердное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».

«Это еще один пример обмана», — добавил он.

Россия не принимает подобные ультиматумы и не планирует участвовать в подобных «саммитах», заключил заместитель главы российского МИД.

Ранее НАТО запланировало укреплять восточный фланг.