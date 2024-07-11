Китайское посольство в США заявило, что КНР не принимает участия в конфликте на Украине

КНР не принимает участия в конфликте на Украине и не снабжает оружием какую-либо из его сторон. Об этом РИА Новости заявили в китайском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.

В комментарии посольства говорится, что Китай не является инициатором или соучастником украинского кризиса. Пекин привержен содействию переговорам во благо установления мира. КНР не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Китайские дипломаты отметили, что торговля между Россией и Китаем протекает в полном соответствии с правилами рынка и принципами Всемирной торговой организации, потому она не может подлежать какой-либо критике.

В посольстве подчеркнули, что международному сообществу совершенно ясно, кто стремится к диалогу и добивается достижения мира на Украине, а кто разжигает борьбу и конфронтацию.

До этого посольство Китая в США назвало необоснованными обвинения НАТО в адрес Пекина.

Ранее Столтенберг призвал Китай прекратить поддерживать Россию.