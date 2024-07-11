Япония и Южная Корея условились углублять сотрудничество с НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласовали углубление сотрудничества с НАТО. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Это решение было принято в ходе двусторонних переговоров, которые состоялись в Вашингтоне. Они также договорились о расширении сотрудничества с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона и продолжении трехстороннего взаимодействия с США по вопросам, связанным с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.