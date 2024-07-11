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НАТО планирует укреплять восточный фланг

Декларация НАТО: альянс укрепит восточный фланг при помощи Финляндии и Швеции

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Global Look Press

НАТО будет укреплять оборону на своем восточном фланге, используя вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.

В документе сказано, что члены блока развернули боеготовые силы на восточном фланге НАТО, укрепили передовые оборонительные линии и повысили способность быстро оказывать помощь своим союзникам, оказавшимся под угрозой.

Члены НАТО заявили, что у них есть новые планы обороны блока, которые делают его сильнее и «более способным сдерживать и, при необходимости, защищать от любого потенциального противника, в том числе в короткие сроки или без предупреждения».

Участники Организации Североатлантического договора намерены предоставить необходимые силы высокой готовности своим союзникам во всех областях и «в полной мере использовать преимущества вступления Финляндии и Швеции и возможности, которые они привносят в альянс, полностью интегрировав их в наши планы, силы и структуры командования, в том числе путем развития присутствия НАТО в Финляндии», подчеркивается в декларации.

НАТО также объявило о создании центра противодействия киберугрозам.

Ранее стали известны время и место проведения следующего саммита НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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