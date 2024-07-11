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Посольство КНР в США выступило против упоминания Китая как угрозы на саммите НАТО

Посольство КНР в США назвало необоснованными обвинения НАТО в адрес Пекина

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Global Look Press

Китайская Народная Республика выступает против упоминания своей страны в документах НАТО в качестве угрозы. Об этом говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства КНР в Вашингтоне.

Дипломатическое представительство назвало совершенно бесполезным раздувание тезиса о так называемой «китайской угрозе». Пекин категорически против использования странами Североатлантического альянса проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны.

КНР призывает НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и опасных действий, ввергающих в хаос Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Китайские дипломаты посоветовали Североатлантическому альянсу предпринять какие-либо конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности Европы и всего мира.

До этого, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает Российской Федерации, является угрозой безопасности Североатлантического альянса.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.

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