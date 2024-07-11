НАТО вновь заявило, что Россия остается самой серьезной угрозой для стран альянса

Североатлантический альянс по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств НАТО. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне.

В документе утверждается, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников. «Всесторонняя угроза», которую Россия якобы представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе.

При этом в декларации говорится, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Москвы. НАТО и дальше готово для снижения риска и предотвращения эскалации поддерживать каналы связи с Российской Федерацией.

До этого НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Миссия будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать помощь России.