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НАТО планирует расширить присутствие в Черном море и на Балканах

НАТО: Западные Балканы и причерноморские страны имеют стратегическое значение

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Nathan Howard/Reuters

НАТО объявило Западные Балканы и причерноморские страны регионом, имеющим для альянса стратегическое значение. Об этом говорится в итоговой декларации саммита участников организации в Вашингтоне.

В заявлении отмечается, что НАТО «продолжит укреплять политический диалог и практическое сотрудничество» с Западными Балканами и причерноморскими странами. Это будет делаться «в целях поддержки реформ, регионального мира и безопасности», а также «противодействия вредоносному влиянию (…) исходящему как от государственных, так и от негосударственных субъектов».

Отдельно в этом контексте упоминаются KFOR — международные силы под руководством НАТО в Косове.

«НАТО поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран этого региона», — подчеркнуто в декларации.

9 -11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее сообщалось, что декларация саммита НАТО содержит пункт о будущем Украины.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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