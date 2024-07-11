Стали известны время и место проведения следующего саммита НАТО

Лидеры стран НАТО планируют провести свою следующую встречу в июне 2025 года в Гааге, городе в Нидерландах, где расположены правительство и парламент страны. Это указано в окончательном заявлении саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

В документе, утвержденном главами государств и правительств стран НАТО в столице США, говорится: «Планируется провести наше следующее собрание в июне 2025 года в Гааге, Нидерланды, а затем в Турции».

Также стало известно, что в следующем году НАТО выделит Украине как минимум $40 млрд на военные нужды.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.