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НАТО намерено усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке

НАТО заявило, что намерено усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке

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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО нацелено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке для поддержания мира в регионе. Об этом говорится в совместной декларации членов альянса по итогам саммита в Вашингтоне.

Участники саммита заявили, что «южное соседство» альянса предоставляет возможности для сотрудничества по представляющим взаимный интерес вопросам.

«Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», — говорится в документе.

В нем также говорится, что члены НАТО приняли план действий по усилению подхода к южному направлению. Блок планирует открыть офис в столице Иордании городе Аммане и продолжать работу с руководством Ирака.

Совместная декларация участников саммита блока содержит пункт и о будущем Украины в альянсе.

Ранее Орбан рассказал об изменении целей НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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