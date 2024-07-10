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НАТО пообещало Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс

Участники саммита НАТО закрепили в декларации пункт о будущем Украины в альянсе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Совместная декларация участников саммита НАТО в США содержит пункт о будущем Украины в альянсе. Это следует из документа, опубликованном на сайте альянса.

«Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом», — говорится в декларации.

Члены альянса намерены продолжать поддерживать Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

Участники саммита в итоговом документе заявили, что смогут направить Киеву соглашение о вступлении в НАТО, «когда союзники согласятся, и условия будут выполнены».

НАТО будет поддерживать реформы в сферах демократии и безопасности на Украине и на ежегодной основе продолжать их оценку.

Саммит НАТО прошел с 9 по 11 июля. Он был посвящен 75-й годовщине образования блока, главной темой встречи стала Украина.

10 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что альянс отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией. По его словам, роль НАТО в конфликте на Украине растет.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует поддерживать каналы связи с Россией.

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