Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина хочет провести встречу с Россией до выборов в США

Bloomberg: Украина хочет созвать встречу с участием России до выборов в США

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Украина хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования конфликта с участием России до выборов президента США в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Попытка организовать встречу перед выборами в США, как считает агентство, говорит об ограниченных сроках Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом, который заявлял, что у него есть план завершения конфликта к моменту инаугурации в январе, и выступал против продолжающейся военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями», — говорится в материале.

При этом некоторые американские чиновники рассказали агентству, что не уверены, что саммит с участием России и Украины состоится.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего года.

Ранее была названа одна из возможных стран, где пройдет конференция по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами