Украина хочет провести встречу с Россией до выборов в США

Украина хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования конфликта с участием России до выборов президента США в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Попытка организовать встречу перед выборами в США, как считает агентство, говорит об ограниченных сроках Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом, который заявлял, что у него есть план завершения конфликта к моменту инаугурации в январе, и выступал против продолжающейся военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями», — говорится в материале.

При этом некоторые американские чиновники рассказали агентству, что не уверены, что саммит с участием России и Украины состоится.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего года.

Ранее была названа одна из возможных стран, где пройдет конференция по Украине.