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Названа одна из возможных стран, где проведут конференцию по Украине

РИА Новости: Саудовскую Аравию рассматривают как место конференции по Украине

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Amr Nabil/AP

Конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице Анкаре.

Он подчеркнул, что королевство является одним из возможных вариантов, но в данный момент нет конкретики по срокам и месту проведения конференции.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года.

Сийярто сделал заявление на фоне переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр добавил, что Венгрия заняла общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны.

Он назвал предыдущую конференцию в Швейцарии безуспешной именно потому, что на переговорах полностью отсутствовала Россия, как сторона конфликта.

Ранее посол России оценил решение Индонезии по саммиту на Украине.

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