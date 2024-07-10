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Орбан рассказал об изменении целей НАТО

Орбан: у НАТО все более активная роль в конфликте на Украине

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Североатлантический альянс отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией, а роль НАТО в конфликте на Украине растет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, изначально организация создавалась для защиты безопасности своих членов, но сейчас НАТО отходит от своих первоначальных целей.

По словам премьера Венгрии, одним из признаков данного процесса является то, что альянс «берет на себя всё более активную роль» в конфликте на Украине. Орбан считает, что это опасно и безответственно, ведь никто не видит, чем это закончится.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года.

Также Сийярто заявил, что Российская Федерация рациональна в своей внешней политике, и слова о ее планах вступить в конфликт с НАТО не соответствуют действительности.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.

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