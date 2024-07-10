Клуни обратился к Байдену

Американский актер Джордж Клуни в колонке для газеты The New York Times призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

Он отметил, что Байден далек от той формы, в которой был раньше.

«Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не Джо Байден... 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года», — отметил Клуни.

По его словам, он был в той же форме, что и на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Актер отметил, что Байден не может выиграть битву со временем.

До этого писатель Стивен Кинг на своей странице в социальной сети призвал Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман обратился к Байдену с таким же призывом.

8 июля Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление.

Разговоры о состоянии здоровья Байдена и готовности его участвовать в президентской гонке резко усилились после дебатов с Дональдом Трампом, в которых действующий глава Белого дома проиграл республиканцу.

Ранее в Белом доме рассказали о результатах медосмотров Байдена.