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Сийярто рассказал о перспективах нового раунда переговоров по миру на Украине

Сийярто: второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией

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Global Look Press

Второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал M1.

Сийярто сделал заявление на фоне переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», — заявил Сийярто.

Он назвал предыдущую конференцию в Швейцарии безуспешной именно потому, что на переговорах полностью отсутствовала Россия, как сторона конфликта.

До этого Петер Сийярто заявил, что Российская Федерация рациональна в своей внешней политике, и слова о ее планах вступить в конфликт с НАТО не соответствуют действительности.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.

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