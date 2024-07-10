В МИД России ответили на заявление о поставках F-16 Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что никто не желает эскалации, на фоне поставок истребителей F-16 Украине.

«Похоже на то, как Белый дом все эти годы пытался доказать общественности, что за закрытыми дверями Байден «очень острый», — написала она.

Так представитель МИД России прокомментировала слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который заявил, что никто не хочет эскалации конфликта с Россией, на фоне поставок западных истребителей Украине.

Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее в Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом.