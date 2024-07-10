Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России ответили на заявление о поставках F-16 Украине

Захарова возмутилась заявлением США о нежелании эскалации на фоне поставок F-16

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что никто не желает эскалации, на фоне поставок истребителей F-16 Украине.

«Похоже на то, как Белый дом все эти годы пытался доказать общественности, что за закрытыми дверями Байден «очень острый», — написала она.

Так представитель МИД России прокомментировала слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который заявил, что никто не хочет эскалации конфликта с Россией, на фоне поставок западных истребителей Украине.

Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее в Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами