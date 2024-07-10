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Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России

Байден: Россия перевела ОПК на военные рельсы, НАТО нельзя отставать

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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — заявил президент США на саммите НАТО.

Также американский лидер в ходе своего выступления голословно обвинил в помощи российскому военно-промышленному комплексу Китай, КНДР и Иран.

9 июля в Вашингтоне открылась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования блока.

В саммите примут участие лидеры 32 государств – членов блока. Это будет первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

В ходе саммита премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду на то, что Россия будет объявлена «долгосрочной угрозой».

Ранее в Госдепе рассказали, во сколько раз США нарастят производство боеприпасов.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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