Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России

Президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — заявил президент США на саммите НАТО.

Также американский лидер в ходе своего выступления голословно обвинил в помощи российскому военно-промышленному комплексу Китай, КНДР и Иран.

9 июля в Вашингтоне открылась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования блока.

В саммите примут участие лидеры 32 государств – членов блока. Это будет первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

В ходе саммита премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду на то, что Россия будет объявлена «долгосрочной угрозой».

Ранее в Госдепе рассказали, во сколько раз США нарастят производство боеприпасов.