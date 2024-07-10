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Премьер Эстонии надеется, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой

Премьер Эстонии Каллас надеется, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду на то, что Российская Федерация на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена «долгосрочной угрозой». Запись выступления политика опубликована на YouTube-канале альянса.

Каллас подчеркнула, что странам-членам НАТО необходимо работать над сдерживанием России.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страны Организации Североатлантического договора (НАТО) в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа со стороны России.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Венгрия поддержит идею сохранения открытых дипломатических каналов с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

Сийярто отметил, что без открытых каналов общения и защиты участников диалога найти решение проблемы станет невозможным.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса.

Ранее сообщалось, что США выступят с одной просьбой к Зеленскому по саммиту НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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