Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавия не присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Боррель: Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Молдавия не вошла в список из восьми стран-партнеров и кандидатов на прием в Евросоюз, которые присоединились к 14-му пакету санкций против России. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Борреля, такие страны-кандидаты в ЕС, как Северная Македония, Черногория, Албания, а также Украина, Босния и Герцеговина присоединились к новым ограничениям против РФ.

«Государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн — присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня о введении санкций против Ирана за военные поставки России», — добавил глава внешнеполитической службы ЕС.

Новый пакет санкций включает в себя ограничения на транзит газа. Источник уточняет, что до этого к каждому санкционному решению Европейского союза против России присоединялось девять стран, включая Молдавию.

24 июня Совет Евросоюза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

сообщалось, что крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum откажется от закупок российского газа с 26 июля из-за новых санкций.

Ранее суд ЕС снял санкции с бывшего главы компании «Еврохим».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами