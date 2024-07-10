Французский политик оценил будущее НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а текущий саммит может стать последним. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

Филиппо задался вопросом, «что, если дела у НАТО за внешними проявлениями идут хуже, чем было объявлено?».

Политик предположил, что следующего саммита Североатлантического альянса может уже не быть.

Он добавил, что шансы на победу в президентской гонке США Дональда Трампа растут, а его политика является «антинатовской».

До этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) останется региональным блоком и не намерена расширяться глобально.

Также Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий. При этом генсек альянса сказал, что НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы странам — членам альянса со стороны России.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса.

Ранее сообщалось, что США выступят с одной просьбой к Зеленскому по саммиту НАТО.