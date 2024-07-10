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Маск удивил индийские власти резким изменением маршрута

FT: отмена Маском визита в Индию ради поездки в КНР удивила Нью-Дели

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Отмена американским бизнесменом Илоном Маском визита в Индию ради поездки в Китай удивила Нью-Дели, застав врасплох индийские власти. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, Маск собирался поехать в Индию в апреле 2024 года вместе со своей матерью, тремя детьми и двумя нянями для того, чтобы совместить семейный отдых с рабочими переговорами.

Однако источники, близкие к американскому бизнесмену, утверждают, что причиной резкого изменения планов стала «возможность, которую нельзя упускать», в Китае. Речь идет о шансе внедрить в стране свою систему автопилотирования автомобилей.

Тем не менее в Индии восприняли этот шаг как укол в сторону премьер-министра Нарендры Моди, который находился тогда в разгаре избирательной кампании.

До этого Маск осудил политику США на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Миллиардер считает, что Вашингтон вынуждает КНР, Россию, Иран и Северную Корею к альянсу. По мнению предпринимателя, Пекин собирается оказать еще большую помощь российской стороне.

Ранее Маск заявил, что в США нет президента.

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