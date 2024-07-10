В Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сравнил Организацию Североатлантического договора (НАТО) с гольф-клубом. Слова чиновника передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он привел фразу бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который говорил о том, что НАТО является клубом.

«Когда вы платите взнос в гольф-клубе, вы можете играть», — сказал Певкур, отметив, что альянс тратит недостаточно на оборонные нужды.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком и не намерена расширяться глобально.

В марте Трамп сказал, что Соединенные Штаты будут готовы защищать государства Восточной Европы, если страны-члены Организации Североатлантического договора выполнят свои обязательства по взносам в военный альянс. Политик также призвал страны Европы тратить больше денег на Украину.

Ранее в США обвинили Россию в попытках саботажа в странах НАТО.