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В МИД Индии оценили визит Моди в Москву

В МИД Индии назвали визит Моди в Москву чрезвычайно успешным

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Adnan Abidi/Reuters

Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что визит премьера-министра Индии Нарендры Моди в Москву был чрезвычайно успешен. Его слова приводит ТАСС.

«Визит был чрезвычайно успешен, обсуждения лидеров превысили запланированное на них время», — заявил он.

Так он отреагировал на вопрос одного из журналистов, который задал вопрос о том, были ли разногласия с российской стороной во время визита премьера Индии в Москву.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди в узком составе. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал конструктивными переговоры Моди и Путина по украинскому конфликту.

10 июля Нарендра Моди обсудил российско-украинский конфликт с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Ранее Песков оценил способность стран — членов НАТО услышать мирные инициативы Моди по Украине.

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Визит Моди в Москву
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