Страны СНГ в будущем могут войти в БРИКС

Спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны СНГ в перспективе могут стать членами БРИКС. Об этом сообщает «Россия 24».

Она подчеркнула, что не исключает подобного. По ее мнению, ценность БРИКС заключается в том, что все решения в объединении принимаются консенсусом.

Ранее Матвиенко заявила, что работа БРИКС вызывает у Соединенных Штатов раздражение.

8 июля официальный представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран предложил распространить механизм объединения национальных платежных систем на все страны БРИКС.

Днем ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сказал, что страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки. Дипломат отметил, что в БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов, подчеркнул он.

Ранее посол РФ заявил, что БРИКС идет в сторону создания единой валюты.