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Госсекретарь США Блинкен встретился с главами МИД Армении и Азербайджана

В Вашингтоне началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и Блинкена

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Shutterstock/esfera

В Вашингтоне началась встреча с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в своем Telegram-канале.

Руководители МИД Армении и Азербайджана находятся в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.

6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова стать посредником между Азербайджаном и Ереваном и предоставить площадку для переговоров.

В этот же день глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что Турцию не устраивает подход Запада к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, некоторые западные страны отдают предпочтение Еревану.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном.

Ранее политолог назвал игрой в кошки-мышки выход Армении из ОДКБ.

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