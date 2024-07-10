В России предложили нового посредника по мирным переговорам с Украиной

Иран может стать посредником на мирных переговорах с Украиной, если поступт такое предложение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Пока мы таких сигналов конкретных со стороны наших иранских друзей не получали, но если Иран проявит заинтересованность подключиться к посредническим усилиям, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то мы готовы это рассмотреть», — заявил Руденко на полях дискуссионного клуба «Валдай».

Свои посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине предлагали Турция, Китай, Швейцария и другие страны.

До этого на Западе заметили изменение позиции Владимира Зеленского по переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в роли посредников по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом могут быть только Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай.

Ранее в Совфеде указали на превращение Зеленского из комика в «фюрера».